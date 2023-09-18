Около 10 тыс. военнослужащих ТОФ проводят учения по защите Севморпути

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории Чукотского и Берингова морей и на полуострове Чукотка проводят учения по защите коммуникаций Севморпути под руководством главкома Военно-морского флота (ВМФ) Николая Евменова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка продолжается тактическое учение сил (войск) тихоокеанского флота „Финвал-2023“ по защите коммуникаций Северного морского пути. Учение проводится под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. В нем задействованы войска и силы Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в учениях принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.