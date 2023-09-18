Республиканцы выдвинули проект временного бюджета США без выделения $20 млрд Киеву

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько представителей Республиканской партии в Палате представителей США предложили проект краткосрочного бюджета во избежание вынужденной приостановки деятельности американского правительства по причине отсутствия полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, проект, разработанный «полдюжиной республиканцев», не включает в себя выделение финансовой помощи Украине в размере $20 млрд, которую ранее запрашивал президент США Джо Байден. Отмечается, что инициатива может «продлить работу правительства до 31 октября и привести к сокращению текущего уровня бюджета на 1%». При этом издание подчеркивает, что, даже если предложение будет поддержано остальными республиканцами, вероятнее всего, оно будет отклонено в Сенате.