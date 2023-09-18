0
0
78
НОВОСТИ

Республиканцы выдвинули проект временного бюджета США без выделения $20 млрд Киеву

17:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько представителей Республиканской партии в Палате представителей США предложили проект краткосрочного бюджета во избежание вынужденной приостановки деятельности американского правительства по причине отсутствия полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, проект, разработанный «полдюжиной республиканцев», не включает в себя выделение финансовой помощи Украине в размере $20 млрд, которую ранее запрашивал президент США Джо Байден. Отмечается, что инициатива может «продлить работу правительства до 31 октября и привести к сокращению текущего уровня бюджета на 1%». При этом издание подчеркивает, что, даже если предложение будет поддержано остальными республиканцами, вероятнее всего, оно будет отклонено в Сенате.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:12 18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем
0
54
16:32 18.09.2023
Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики
0
132
16:12 18.09.2023
Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова — Песков
0
177
16:00 18.09.2023
12-й пакет санкций ЕС против РФ может быть представлен в начале октября — Bloomberg
0
189
15:32 18.09.2023
Новый вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников — Роспотребнадзор
0
213
15:12 18.09.2023
Около 10 тыс. военнослужащих ТОФ проводят учения по защите Севморпути
0
197
15:00 18.09.2023
ВС РФ ударили по местам хранения ракет Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ
0
271
14:32 18.09.2023
КНР направила Германии протест из-за высказываний Бербок
0
294
14:12 18.09.2023
Силы РФ уничтожили два танка во время атаки ВСУ в районе Работина на Запорожье — Рогов
0
258
14:00 18.09.2023
Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
0
255

Возврат к списку