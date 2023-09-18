0
0
1
НОВОСТИ

Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию»

22:40 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.

«Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», — написал Маск на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter), отвечая на публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на итальянском острове Лампедуза.

Ранее владелец Tesla и SpaceX заявлял, что Сорос «ненавидит человечество». Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.

В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления «цветных революций».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 18.09.2023
ФРГ в настоящее время не намерена обучать украинских пилотов управлению F-16
0
163
21:20 18.09.2023
Две трети стратегических ядерных сил США находятся в состоянии боевой готовности - командование
0
214
20:40 18.09.2023
Киев может вступить в ЕС только при механизме защиты от зерна с Украины — польский министр
0
239
20:00 18.09.2023
Цифровое удостоверение с Госуслуг можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта — указ
0
291
19:20 18.09.2023
КНР становится главным инвестором Латинской Америки вместо США и Европы — Минфин Парагвая
0
304
18:40 18.09.2023
Венгрия, Польша и Словакия вышли из платформы ЕК по зерну из-за угроз Киева о жалобе в ВТО
0
338
18:15 18.09.2023
Сбер откроет офис исламского финансирования в Башкирии
0
350
18:00 18.09.2023
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в этом году выше прошлогодних показателей — Путин
0
378
17:32 18.09.2023
Талибы примут участие в заседании московского формата в Казани
0
396
17:12 18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем
0
435

Возврат к списку