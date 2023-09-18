Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию»
22:40 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.
«Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», — написал Маск на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter), отвечая на публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на итальянском острове Лампедуза.
Ранее владелец Tesla и SpaceX заявлял, что Сорос «ненавидит человечество». Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.
В январе секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления «цветных революций».
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