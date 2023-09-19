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Ракетный удар по Константиновке был ошибкой украинской ПВО - NYT

10:32 19.09.2023 Источник: Известия

Ракетный удар 6 сентября по Константиновке на востоке Украины стал одним из самых губительных за последние месяцы: по меньшей мере 15 мирных жителей погибли и более 30 получили ранения. The New York Times 18 сентября опубликовала материал, в котором доказывает, что ракетный удар был ошибкой украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Менее чем через два часа после удара президент Украины Владимир Зеленский обвинил в нападении Россию, и многие СМИ последовали его примеру. Но доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, свидетельствуют о том, что катастрофический удар был результатом ошибочного попадания украинской ракеты ПВО, выпущенной пусковой установкой «Бук».

«Первоначально украинские власти пытались помешать журналистам получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара. Но им в итоге удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда», — пишет издание.

На видео камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, а не из-за российских позиций. Кроме того, за несколько мгновений до удара было «видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, показывая, что она движется с северо-запада». Эксперт по взрывчатым веществам, проанализировав воронку и повреждения, исходящие от точки взрыва, пришел к тому же выводу.  Известия

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