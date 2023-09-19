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НОВОСТИ

В МИД Армении назвали масштабной агрессией действия Азербайджана в Карабахе

15:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Армении заявил, что Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против населения Нагорного Карабаха.

«19 сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию», — указали в армянском дипведомстве.

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