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Украина не приняла от ФРГ 10 танков Leopard 1 из-за плохого состояния — Spiegel

16:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на прошлой неделе отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, «Украина уведомила специальный штаб при министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте». «Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла», указывает в своей статье Der Spiegel.

Издание также уточняет, что данное уведомление со стороны киевских властей «вызвало беспокойство» в Берлине. Министерство обороны оперативно направило технических экспертов в польский Жешув для проверки и обслуживания танков. Там выяснилось, что «Леопарды» действительно требуют ремонта, указывают авторы материала.

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