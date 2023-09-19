Стратегического наступления РФ в этом году не будет - военкор
17:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военкор Сладков: стратегического наступления России в СВО в этом году не будет. Для активных действий должны быть выполнены «определённые условия». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.
«Мне кажется, что начинает иссякать само контрнаступление. Резервы всегда будут оставаться. И интересно, как поступит противник? Либо он остановит наступление, когда резерв, предназначенный для наполнения, начнёт исчезать. Наполнения тех территорий, которые они планируют занять. Вот прорвут они оборону, ломанутся к Мариуполю, а кем заполнять то? Должен быть резерв. Они никогда не прорвут, но, тем не менее, резерв у них должен быть готов на этот случай.
Этот же резерв позволит им, остановившись, уже отражать наше нападение. Стратегическое наступление — я считаю, что в этом году его не будет. Будут какие-то активные действия, но для этого должны быть выполнены определённые условия, о которых я не уполномочен говорить».
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