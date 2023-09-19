0
0
3
НОВОСТИ

Стратегического наступления РФ в этом году не будет - военкор

17:32 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военкор Сладков: стратегического наступления России в СВО в этом году не будет. Для активных действий должны быть выполнены «определённые условия». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.

«Мне кажется, что начинает иссякать само контрнаступление. Резервы всегда будут оставаться. И интересно, как поступит противник? Либо он остановит наступление, когда резерв, предназначенный для наполнения, начнёт исчезать. Наполнения тех территорий, которые они планируют занять. Вот прорвут они оборону, ломанутся к Мариуполю, а кем заполнять то? Должен быть резерв. Они никогда не прорвут, но, тем не менее, резерв у них должен быть готов на этот случай.

Этот же резерв позволит им, остановившись, уже отражать наше нападение. Стратегическое наступление — я считаю, что в этом году его не будет. Будут какие-то активные действия, но для этого должны быть выполнены определённые условия, о которых я не уполномочен говорить».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 19.09.2023
Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе
0
84
17:00 19.09.2023
Кремль призвал Армению и Азербайджан следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху
0
121
16:32 19.09.2023
Украина не приняла от ФРГ 10 танков Leopard 1 из-за плохого состояния — Spiegel
0
174
16:12 19.09.2023
После окончания боевых действий в Донецке построят метро
0
194
16:00 19.09.2023
Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
0
216
15:32 19.09.2023
Дума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ
0
235
15:12 19.09.2023
В Баку сообщили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха
0
268
15:00 19.09.2023
В МИД Армении назвали масштабной агрессией действия Азербайджана в Карабахе
0
275
14:32 19.09.2023
Франция сократит военное присутствие в Африке, но усилит в АТР — военачальник
0
305
14:12 19.09.2023
ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий военных РФ
0
360

Возврат к списку