Стратегического наступления РФ в этом году не будет - военкор

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военкор Сладков: стратегического наступления России в СВО в этом году не будет. Для активных действий должны быть выполнены «определённые условия». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Сладков.

«Мне кажется, что начинает иссякать само контрнаступление. Резервы всегда будут оставаться. И интересно, как поступит противник? Либо он остановит наступление, когда резерв, предназначенный для наполнения, начнёт исчезать. Наполнения тех территорий, которые они планируют занять. Вот прорвут они оборону, ломанутся к Мариуполю, а кем заполнять то? Должен быть резерв. Они никогда не прорвут, но, тем не менее, резерв у них должен быть готов на этот случай.

Этот же резерв позволит им, остановившись, уже отражать наше нападение. Стратегическое наступление — я считаю, что в этом году его не будет. Будут какие-то активные действия, но для этого должны быть выполнены определённые условия, о которых я не уполномочен говорить».