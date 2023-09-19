Пекин поддержит Москву на международной арене — глава МИД КНР
18:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти будут оказывать поддержку России не только при осуществлении двустороннего сотрудничества, но и в многосторонних форматах международного взаимодействия. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Ван И.
«Мы в свою очередь будем решительно поддерживать позицию России не только на двусторонней основе, но и на международной арене», — сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Как уточнил Ван И, Китай и Россия «находятся на важном этапе возрождения нации и собственного государственного развития». Он добавил, что Пекин готов, руководствуясь важными договоренностями на высшем уровне, «эффективнее защищать безопасность двух стран, вносить еще больший вклад в поддержание мира во всем мире».
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