0
0
100
НОВОСТИ

Пекин поддержит Москву на международной арене — глава МИД КНР

18:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут оказывать поддержку России не только при осуществлении двустороннего сотрудничества, но и в многосторонних форматах международного взаимодействия. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Ван И.

«Мы в свою очередь будем решительно поддерживать позицию России не только на двусторонней основе, но и на международной арене», — сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Как уточнил Ван И, Китай и Россия «находятся на важном этапе возрождения нации и собственного государственного развития». Он добавил, что Пекин готов, руководствуясь важными договоренностями на высшем уровне, «эффективнее защищать безопасность двух стран, вносить еще больший вклад в поддержание мира во всем мире».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 19.09.2023
В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие
0
103
18:37 19.09.2023
Собянин поручил соединить транспортный каркас Новой Москвы с МСД
0
100
17:32 19.09.2023
Стратегического наступления РФ в этом году не будет - военкор
0
242
17:12 19.09.2023
Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе
0
221
17:00 19.09.2023
Кремль призвал Армению и Азербайджан следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху
0
241
16:32 19.09.2023
Украина не приняла от ФРГ 10 танков Leopard 1 из-за плохого состояния — Spiegel
0
276
16:12 19.09.2023
После окончания боевых действий в Донецке построят метро
0
290
16:00 19.09.2023
Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
0
309
15:32 19.09.2023
Дума приняла закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ
0
308
15:12 19.09.2023
В Баку сообщили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха
0
340

Возврат к списку