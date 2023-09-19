Бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения - СМИ
19:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бои в Нагорном Карабахе идут по всей линии соприкосновения, Азербайджан применяет практически все виды имеющегося у него вооружения. Об этом сообщил армянский информационный портал «Айсор».
«Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении.
19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.
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