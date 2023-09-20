На заправках «Роснефти» начали устанавливать графические кассы самообслуживания
18:16 20.09.2023
На автозаправочных комплексах «Роснефти» начали внедрять графические кассы самообслуживания. Они позволяют автоматизировать процесс оплаты топлива и сопутствующих товаров, и дают возможность клиентам совершать покупки без участия кассиров.
Графические кассы самообслуживания уже установлены на 22 автозаправочных комплексах «Роснефти». В планах на 2024-2025 годы тиражировать новый продукт на более чем 300 автозаправках. Пилотный проект по внедрению таких касс выполняет компания «Сибинтек». Кассы действуют на цифровых платформах российского производства, что повышает безопасность их использования.
Внедряемые кассы самообслуживания с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом интегрированы с платежными сервисами, корпоративной программой лояльности «Семейная команда» и информационными системами «Роснефти».
Внедрение таких устройств полезно и для компании, и для клиентов. Их размещение позволяет повысить количество дополнительных точек продаж, что приводит к увеличению пропускной способности автозаправочных комплексов и уменьшению времени обслуживания покупателей.
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