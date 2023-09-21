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НОВОСТИ

Страны БРИКС выразили полную поддержку председательству РФ в объединении в 2024 году

09:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД БРИКС на встрече на полях ГА ООН выразили полную поддержку председательству России в объединении, которое начнется 1 января 2024 года. Текст заявления министров размещен на сайте МИД РФ.

«Министры были проинформированы о ходе подготовки к предстоящему председательству России в БРИКС в 2024 году. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом „Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности“ и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия», — говорится в документе.

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