Страны БРИКС выразили полную поддержку председательству РФ в объединении в 2024 году
09:00 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД БРИКС на встрече на полях ГА ООН выразили полную поддержку председательству России в объединении, которое начнется 1 января 2024 года. Текст заявления министров размещен на сайте МИД РФ.
«Министры были проинформированы о ходе подготовки к предстоящему председательству России в БРИКС в 2024 году. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом „Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности“ и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия», — говорится в документе.
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