Сбер стал самой цитируемой компанией по итогам Восточного экономического форума

09:45

Количество сообщений в СМИ с упоминанием Сбербанка стало самым высоким среди всех компаний – участников Восточного экономического форума – ВЭФ-2023. Оно и составило более 10 тыс., МедиаИндекс превысил 235 тыс.

Президент Сбербанка Герман Греф стал одним из ключевых спикеров форума и занял третье место среди всех участников ВЭФ-2023 и первое место среди бизнес-персон по цитируемости в СМИ. В ТОП-10 самых цитируемых бизнес-персон также вошли члены правления Сбера Александр Ведяхин, Анатолий Попов, Станислав Кузнецов и Кирилл Царев, занявшие места с 3 по 6 соответственно.

Согласно данным СКАН-Интерфакс, Сбербанк также стал лидером рейтинга наиболее заметных компаний в медиа по итогам ВЭФ-2023 с самым высоким индексом заметности (2 486 479) и количеством упоминаний в СМИ (6852). СКАН-Интерфакс отмечает, что ключевые инфоповоды в медиаполе банка были связаны с развитием высоких технологий: Герман Греф ознакомился с инновационными проектами Дальневосточного центра искусственного интеллекта, а в рамках культурной программы форума состоялся концерт, где искусственный интеллект от Сбербанка впервые в мире стал солистом и импровизатором.

«В этом году деловая повестка крайне насыщена, что делает информационное сопровождение каждого события еще более сложным и интересным проектом для пресс-служб, – отметила Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка. – Для этого мы в Сбере заранее продумываем стратегию PR-продвижения наших спикеров и приоритетных для нас тем, чтобы они были актуальны для участников форума и СМИ, миксуем различные форматы и инструменты, чтобы обеспечить максимальный результат. И мы очень рады, что такой подход дает свои плоды – в этом году на ВЭФ в рейтинге самых цитируемых бизнес-персон фактически все первые места заняты нашими топ-менеджерами».

Ранее Сбер также стал лидером в информационном поле по количеству публикаций с упоминанием банка в ходе Петербургского международного экономического форума.