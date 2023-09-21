Неизвестный в черном атаковал воинскую часть в Екатеринбурге - СМИ
11:32 21.09.2023 Источник: Газета.Ru
Неизвестный мужчина напал на воинскую часть в Кировском районе Екатеринбурга, его ищут. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, инцидент произошел 20 сентября около 10 утра. Мужчина, который был одет во все черное, «вооружился подобием СВУ (самодельным взрывным устройством), дымовой шашкой и взрывпакетом, подошел к забору и забросил все это на территорию военного объекта», после чего скрылся.
Как пишет Shot, «атака вышла неудачной», возгорания не последовало, здание воинской части повреждений не получило.
Специалисты изъяли с места и увезли на экспертизу пластиковую бутылку с проводами, примотанными изолентой, веревку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и четыре болта, отмечает канал. Газета.Ru
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