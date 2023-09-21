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В Степанакерте возобновилась стрельба, огонь ведется из разного оружия — СМИ

12:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и открыли стрельбу в столице республики Степанакерте. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха.

«Вооруженные силы Азербайджана из соседних со Степанакертом районов, нарушив соглашение о прекращении огня, стреляет из разнообразного огнестрельного оружия. Выстрелы также слышны в центре столицы. В целях безопасности мы призываем вас оставаться в бомбоубежищах», — говорится в сообщении.

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