В Степанакерте возобновилась стрельба, огонь ведется из разного оружия — СМИ
12:20 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и открыли стрельбу в столице республики Степанакерте. Об этом сообщил ереванский портал 24News со ссылкой на инфоцентр Карабаха.
«Вооруженные силы Азербайджана из соседних со Степанакертом районов, нарушив соглашение о прекращении огня, стреляет из разнообразного огнестрельного оружия. Выстрелы также слышны в центре столицы. В целях безопасности мы призываем вас оставаться в бомбоубежищах», — говорится в сообщении.
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