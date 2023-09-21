В Швейцарии ввели штраф свыше $1,1 тыс. за ношение закрывающей лицо одежды
12:32 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии одобрил введение штрафа в размере до 1 000 швейцарских франков (около $1 111) в случае нарушения запрета на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, в частности паранджи и никаба. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.
По его информации, за введение меры высказался 151 член совета, против — 29. При этом совет поддержал ряд исключений из запрета, в частности на ношение закрывающих лицо предметов одежды в местах отправления культа, на карнавалах или в целях охраны здоровья. Власти также допускают ношение традиционных мусульманских головных уборов на демонстрациях, если это необходимо для реализации основного права жителей конфедерации на свободу слова.
Запрет на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах был введен в марте 2021 года после того, как 51% жителей Швейцарии высказались в пользу такого ограничения в ходе всенародного голосования. Ранее аналогичные запреты были введены в ряде европейских стран, в том числе в Австрии, Бельгии и Франции.
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