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В медколледже в Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом

17:40 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 17 человек, включая 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Пять человек находятся в реанимации, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

«21 сентября в 15:50 поступила информация, что в Краснослободском районе в населенном пункте Краснослободск в медицинском колледже произошло отравление неизвестным газом. Пострадали, по предварительным данным, 17 или 18 человек, из них 9 детей. Пятеро находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет», — сказала собеседница агентства.

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