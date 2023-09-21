В медколледже в Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 17 человек, включая 9 детей, отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии. Пять человек находятся в реанимации, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

«21 сентября в 15:50 поступила информация, что в Краснослободском районе в населенном пункте Краснослободск в медицинском колледже произошло отравление неизвестным газом. Пострадали, по предварительным данным, 17 или 18 человек, из них 9 детей. Пятеро находятся в реанимации, все в сознании, состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет», — сказала собеседница агентства.