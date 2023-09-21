Шведские пограничники будут подходить к пропуску личных вещей россиян индивидуально

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская таможня оценивает в каждом конкретном случае, какие личные вещи могут провозить с собой в королевство граждане России, общих правил на этот счет нет. Об этом ТАСС сообщила представитель таможенной службы Микаэла Линдерут.

«Шведская таможня работает в соответствии с правилами ЕС, и когда дело касается личных вещей граждан России, мы проводим оценку в каждом конкретном случае, — сказала она. — Автомобили, зарегистрированные в России, прибывают в Швецию очень редко, потому что у нас нет прямых границ с Россией».