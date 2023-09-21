Япония желает играть ведущую роль в сдерживании применения права вето в СБ ООН - глава МИД

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава выступила за улучшение доступа к Совету Безопасности ООН для государств, которые не являются его членами.

«Мы должны стремиться к созданию более широкого партнерства ради того, чтобы увеличить число постоянных и непостоянных членов в Совете Безопасности с целью отражения реалий современного мира. Япония будет играть ведущую роль в сдерживании применения права вето в СБ ООН, улучшении доступа к нему для государств, которые не являются его членами, а также в вопросе повышения открытости», — подчеркнула глава МИД, выступая на министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего, который пройдет в сентябре 2024 года.