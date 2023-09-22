Танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе — Байден

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.

«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», — сказал он в четверг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.