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ПВО уничтожила у побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два БПЛА

12:20 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили у западного побережья полуострова Крым украинскую управляемую ракету и два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«22 сентября около 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — сказали в ведомстве.

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