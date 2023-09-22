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На вооружении британских ВС состоит бронетехника с материалами из асбеста — МО

14:32 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские ВС имеют на вооружении бронетехнику, корпус которой содержит вредные для здоровья материалы из асбеста. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

«Безопасность наших военнослужащих — это наш главный приоритет. Мы разрабатываем планы по устранению асбеста в нашей технике как можно скорее. С целью обеспечения безопасности наших военных была произведена оценка риска», — сказал представитель оборонного ведомства, заявление которого приводит газета The Times.

По информации издания, содержащие асбест материалы, в частности, присутствуют в некоторых танках Challenger 2, бронемашинах Warrior, бронетранспортерах Bulldog, самоходных зенитных установках Stormer и вертолетах Wildcat. При этом не уточняется, сколько из них по-прежнему находятся на вооружении и не были списаны.

По словам представителя Минобороны Великобритании, большая часть такой техники «уже выведена из строя» или же из нее «были удалены асбестосодержащие материалы». «Наличие асбестосодержащих материалов само по себе не создает риска для здоровья, а оборудование, содержащее асбест сверх установленных норм, может эксплуатироваться только специалистами», — добавил он.

Ранее указанные выше виды вооружений были поставлены на Украину в ограниченном количестве. The Times не приводит информацию о том, содержат ли они материалы из асбеста.

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