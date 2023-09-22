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НОВОСТИ

Военная помощь Украине уже обошлась Германии в 5,2 млрд евро — Der Spiegel

16:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная помощь, оказанная Украине с начала специальной военной операции РФ, уже обошлась Германии примерно в 5,2 млрд евро. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минфина ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По его информации, поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира. «Многомиллиардные подарки крайне коррумпированной Украине делаются за счет налогоплательщиков в Германии», — приводит издание слова Дагделен.

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