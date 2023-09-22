В Москве 25 сентября пройдет форум «В центре добра»

17:38

В Москве 25 сентября пройдет региональный форум по развитию и поддержке волонтерских организаций в университетах – «В центре добра». По данным ресурсного центра «Мосволонтер», он состоится на территории Центра международной торговли. В ходе форума будет проведена модерационная сессия, фотовыставка некоммерческих организаций, а также встреча "с медийной личностью".

Москвичи - сотрудники университетов, руководители и активисты волонтерских центров - смогут поучаствовать в событии.

Заявки на участие в событии подали уже более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов. Представители «Мосволонтера» помогут им выбрать стратегию развития своих объединений, предложат методическую помощь и обучение необходимым компетенциям.

Например, на одном из занятий участники будет обсуждать механизмы взаимодействия и сотрудничества с партнерскими некоммерческими организациями, на другом – узнают об инструментах вовлечения и мотивации новичков.