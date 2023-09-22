Байден пообещал Зеленскому, что США передадут Киеву небольшую партию ракет ATACMS
19:20 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS. Об этом сообщила телекомпания NBC.
Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится.
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