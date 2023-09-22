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Для удара по Севастополю применили Storm Shadow — Sky News

22:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины.

В пятницу Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. В результате ЧП ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.

К настоящему моменту пожар в здании штаба Черноморского флота удалось локализовать.

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