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Пашинян: Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны

11:30 24.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что те структуры безопасности, в которых в настоящее время состоит его страна, являются неэффективными. Об этом он заявил в послании согражданам.

«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — сказал он.

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