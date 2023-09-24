Пашинян: Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что те структуры безопасности, в которых в настоящее время состоит его страна, являются неэффективными. Об этом он заявил в послании согражданам.

«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — сказал он.