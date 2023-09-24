ОБСЕ переживает «самый крупный кризис в своей истории» - председатель
12:50 24.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что организация переживает глубокий кризис в связи с конфликтом на Украине.
«Самый большой вызов — это политическое лидерство, поскольку организация <…> не может функционировать без председателя», — сказал он в интервью британской газете The Financial Times (FT). Издание указало, что полномочия Османи на посту председателя ОБСЕ истекают в декабре, а его преемник должен заручиться единогласной поддержкой всех стран — участниц ОБСЕ, включая Россию. Власти в РФ в свою очередь, как отметила FT, заблокировали единственную кандидатуру на роль нового председателя — министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.
Тем временем Цахкна также признал, что ОБСЕ переживает «самый крупный кризис в своей истории».
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