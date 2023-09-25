В Запорожской области силы РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ - Рогов

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером и ночью в районе населенного пункта Вербовое на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



«Ситуация напряженная на участке Работино — Вербовое, но все под контролем. Как минимум четыре штурмовых роты ВСУ вечером в воскресенье пытались прорваться к нашим позициям для ближнего боя в районе Вербового, но они были уничтожены или рассеяны. Все атаки отбиты», — сказал Рогов.



По его словам, ВСУ на этом участке линии соприкосновения пытаются атаковать с запада на восток в районе Новопокровки, Вербового и в южном направлении в районе Новопрокоповки.



