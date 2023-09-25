В Запорожской области силы РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ - Рогов
11:10 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация напряженная на участке Работино — Вербовое, но все под контролем. Как минимум четыре штурмовых роты ВСУ вечером в воскресенье пытались прорваться к нашим позициям для ближнего боя в районе Вербового, но они были уничтожены или рассеяны. Все атаки отбиты», — сказал Рогов.
По его словам, ВСУ на этом участке линии соприкосновения пытаются атаковать с запада на восток в районе Новопокровки, Вербового и в южном направлении в районе Новопрокоповки.
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