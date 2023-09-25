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НОВОСТИ

На Украине около 400 населенных пунктов остаются без электричества

14:00 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 400 населенных пунктов на Украине остаются без электричества по различным причинам. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Без света остается 400 населенных пунктов», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании. В «Укрэнерго» добавили, что зафиксированы повреждения в сетях Днепропетровской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

В компании также сообщили, что осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, а также экспорт в Словакию и Молдавию.

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