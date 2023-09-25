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Право граждан Венесуэлы на охрану здоровья ограничиваются санкциями США - Мадуро

15:00 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции, введенные в отношении Венесуэлы Соединенными Штатами, ограничивают право венесуэльцев на охрану здоровья. Об этом говорится в послании президента страны Николаса Мадуро, оглашенном представителем республики на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Наш регион и наша страна Венесуэла в настоящее время страдают в связи с [введенными против них] односторонними [санкционными] мерами. Их 950. Их навязывает страна, которая сбросила две ядерные бомбы. Эти меры, <…> в частности, не позволяют нам выполнять технические программы сотрудничества с МАГАТЭ, которые содействуют созданию механизмов доступа к радиотерапии и радиодиагностике», — указывается в послании.

Согласно тексту, из-за санкций «частные компании отказались продавать Венесуэле оборудование, которое было столь необходимо для лечения десятков тысяч больных раком». Ситуация усугубилась в период пандемии коронавируса. Все это, подчеркивается в послании, «ограничивает право человека на [охрану] здоровья».

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