Президент Грузии снова отправилась в зарубежное турне без разрешения правительства
17:05 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии», — сказала сотрудница пресс-службы.
Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом, в Латвии — с президентом Эдгарсом Ринкевичсем, а в Вильнюсе — с главой Литвы Гитанасом Науседой.
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