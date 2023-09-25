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Президент Грузии снова отправилась в зарубежное турне без разрешения правительства

17:05 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Латвию, Литву и Эстонию с визитом без разрешения грузинского правительства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии.

«У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии», — сказала сотрудница пресс-службы.

Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом, в Латвии — с президентом Эдгарсом Ринкевичсем, а в Вильнюсе — с главой Литвы Гитанасом Науседой.

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