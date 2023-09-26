По результатам опросов более 50% россиян считают иноагентов предателями Родины
12:30 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На вопрос о том, кто такие иностранные агенты, шесть из десяти россиян (61%) выбирают вариант „скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране“. Другую точку зрения о том, что иноагенты — это борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных, выбирают только 16%», — говорится в сообщении.
Исключительно положительно к иностранным агентам относятся только 6% респондентов, отрицательно — 33%. Каждый пятый (22%) относится к ним нейтрально, треть (34%) — в зависимости от ситуации.
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