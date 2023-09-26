После сброса воды с «Фукусимы-1» радиация в рыбе на территории РФ не выявлена

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты не выявили признаков радиоактивного заражения рыбной продукции в России после сброса воды с АЭС «Фукусима-1», который японская сторона начала в августе этого года. Об этом сообщается на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.



«С 18 по 22 сентября проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом 31,7 тыс. тонн, добытой в промысловых подзонах пяти регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», — говорится в сообщении.



В Приморском крае и Сахалинской области проводится усиленный радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». «В частности, в Приморье проведены исследования 140 проб рыбной продукции — палтуса, горбуши, минтая, кеты, крабов и других видов. Специалисты Сахалинского филиала исследовали 24 пробы рыбной продукции — сушеного трепанга, кеты, креветок, икры соленой и замороженной в ястыках и другой продукции», — уточняется в сообщении.



