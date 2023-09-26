В Техасе прошли совместные учения спецподразделения Молдавии и США

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения подразделений специального назначения армий Молдавии и США Sage Eagle прошли на военном полигоне в Техасе 8–24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Молдавии.



«Целью учений было повышение уровня оперативной совместимости подразделений. <…> Солдаты провели боевые стрельбы, прыжки с парашютом, занятия на тренажере JAVELIN, выполнили другие специальные задачи», — говорится в сообщении.



На прошлой неделе военные США принимали участие в учениях в Молдавии Rapid Trident. В это году власти республики увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Военную и финансовую помощь стране выделили также западные страны.

