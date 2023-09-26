0
0
89
НОВОСТИ

Киев получил от Вашингтона список приоритетных реформ - посольство США

14:30 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США подтвердило, что Вашингтон передал Киеву список приоритетных реформ, которые рекомендуется реализовать властям Украины.

«Соединенные Штаты предоставили предлагаемый список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Межведомственной координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. <…> Список был предложен в качестве основы для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей постоянной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают», — говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.

Накануне издание «Украинская правда» опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США» Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз», усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств. Отмечается, что Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 26.09.2023
При наплыве мигрантов Латвия готова закрыть границы с РФ и Белоруссией - президент
0
72
14:15 26.09.2023
В Техасе прошли совместные учения спецподразделения Молдавии и США
0
101
14:15 26.09.2023
Даты визита Путина в Китай определены, но пока не называются - Песков
0
109
14:05 26.09.2023
Швейцария готова продать 25 танков Leopard 2 Германии, чтобы она передала их Украине
0
122
13:45 26.09.2023
425 тысяч предпринимателей с начала года выбрали Сбер для ведения бизнеса
0
137
13:15 26.09.2023
Глава ЕП рассчитывает что переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся не позднее Рождества
0
182
13:05 26.09.2023
После сброса воды с «Фукусимы-1» радиация в рыбе на территории РФ не выявлена
0
184
12:30 26.09.2023
По результатам опросов более 50% россиян считают иноагентов предателями Родины
0
258
12:15 26.09.2023
Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 22,3% за неделю
0
253
12:05 26.09.2023
Япония предлагает возобновить переговоры с Ираном о ядерной сделке
0
251

Возврат к списку