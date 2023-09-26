Киев получил от Вашингтона список приоритетных реформ - посольство США

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США подтвердило, что Вашингтон передал Киеву список приоритетных реформ, которые рекомендуется реализовать властям Украины.



«Соединенные Штаты предоставили предлагаемый список приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Межведомственной координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. <…> Список был предложен в качестве основы для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей постоянной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу, цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают», — говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.



Накануне издание «Украинская правда» опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием «Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США» Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз», усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств. Отмечается, что Киеву следует выполнить рекомендации в течение 18 месяцев.



