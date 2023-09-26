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НОВОСТИ

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву

18:09 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву с коротким визитом. Об этом сообщила ливийская газета «Аль-Марсад».

По информации издания, Хафтар прибыл в Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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