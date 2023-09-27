Трюдо должен понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма - Володин
14:10 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[Президент Украины Владимир] Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера палаты общин Канады, возложив на него всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте, где стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС „Галичина“. В результате спикер палаты общин Канады подал в отставку», — отметил Володин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что канадский премьер-министр «отказался извиняться», так как парламентарии «просто хлопали в ладоши». «Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Вместе с ним должен уйти и Зеленский — позор еврейского народа», — подчеркнул Володин.
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