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Глобальный Юг не поддержал желание Запада сделать Украину главной мировой проблемой

14:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настойчивое желание Запада сделать из ситуации на Украине главную мировую проблему не только не нашло поддержки у стран глобального Юга, но и стало для них доказательством двойных стандартов, которым следуют западные государства. Об этом написала обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфманн в своей статье, опубликованной на сайте издания.

По ее мнению, Запад был уверен, что его «шок относительно происходящего на Украине будет разделен странами Юга». Однако через некоторое время «они столкнулись с реальностью: шок не был всеобщим, а настойчивое стремление Запада поставить Украину на передний план глобальных драм вызвало негативную реакцию».

Кауфманн полагает, что многие из стран Юга, которые при этом не обязательно поддерживают позицию России, увидели «прекрасный пример двойных стандартов западных держав, столь безразличных к войнам, которые ведутся на Юге».

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