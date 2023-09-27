Первую в Польше АЭС будут строить американские компании

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компании Westinghouse и Bechtel будут строить первую в Польше атомную электростанцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на церемонии подписания соглашения на выполнение проектных работ.

«Westinghouse и Bechtel будут вместе с польскими субподрядчиками создавать первую в Польше сверхсовременную и сверхбезопасную атомную электростанцию», — сказал он.

«Я рад этому соглашению. Рад, что удалось дойти до этого дня путем сложных переговоров. Мы начинаем новую эру польско-американских отношений, новую эру сотрудничества и новую эру в области польской экономики», — добавил Моравецкий.