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Первую в Польше АЭС будут строить американские компании

15:40 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компании Westinghouse и Bechtel будут строить первую в Польше атомную электростанцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на церемонии подписания соглашения на выполнение проектных работ.

«Westinghouse и Bechtel будут вместе с польскими субподрядчиками создавать первую в Польше сверхсовременную и сверхбезопасную атомную электростанцию», — сказал он.

«Я рад этому соглашению. Рад, что удалось дойти до этого дня путем сложных переговоров. Мы начинаем новую эру польско-американских отношений, новую эру сотрудничества и новую эру в области польской экономики», — добавил Моравецкий.

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