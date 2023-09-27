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НОВОСТИ

Болгария отдаст Украине требующие ремонта ракеты для комплексов С-300

16:00 27.09.2023 Источник: Интерфакс

Болгарские парламентарии в среду постановили предоставить Украине дополнительную военную помощь, в нее в частности войдут требующие ремонта ракеты для зенитно-ракетных систем С-300, а также боеприпасы для автоматического стрелкового оружия, в которых у болгарской армии уже нет нужды, сообщает газета "Днес".Решение принято на закрытом заседании.

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