Болгария отдаст Украине требующие ремонта ракеты для комплексов С-300

16:00 Источник: Интерфакс

Болгарские парламентарии в среду постановили предоставить Украине дополнительную военную помощь, в нее в частности войдут требующие ремонта ракеты для зенитно-ракетных систем С-300, а также боеприпасы для автоматического стрелкового оружия, в которых у болгарской армии уже нет нужды, сообщает газета "Днес".Решение принято на закрытом заседании.