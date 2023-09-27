Ритейлеры в США несут миллиардные убытки от краж в магазинах и «цветущей буйным цветом преступности» - NRF
18:35 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ритейлеры отмечают беспрецедентный уровень краж в сочетании с цветущей буйным цветом преступностью в своих магазинах, и ситуация становится только хуже", - отмечает вице-президент NRF по защите активов и розничным операциям Дэвид Джонстон, слова которого приводятся в сообщении.
Средний размер потерь розничных компаний от противоправных действий в 2022 году составил 1,6% от общего объема продаж по сравнению с 1,4% годом ранее. Почти две трети этой суммы пришлось на внутренние и внешние кражи.
По мере роста насилия все больше ритейлеров предпочитают применять подход невмешательства: в этом году 41% опрошенных сказали, что ни один из их сотрудников не уполномочен останавливать или задерживать воров в магазинах по сравнению с 38% в прошлом году.
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