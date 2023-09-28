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«Пузыря» на рынке недвижимости сейчас нет – ЦБ РФ

17:35 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не видит «пузыря» на рынке ипотеки, но указывает на существующие дисбалансы, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на площадке XX Международного банковского форума.

«Часто ведутся дискуссии, есть ли у нас „пузырь“ в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что „пузыря“ сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять с тем, чтобы у нас ипотека оставалась очень качественной», — сказала она.

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