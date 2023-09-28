«Пузыря» на рынке недвижимости сейчас нет – ЦБ РФ
17:35 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Часто ведутся дискуссии, есть ли у нас „пузырь“ в ипотеке. Здесь наша позиция такая, что „пузыря“ сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять с тем, чтобы у нас ипотека оставалась очень качественной», — сказала она.
НОВОСТИ
- 19:00 28.09.2023
- МИД Венгрии: Возникло новое безумие, возглавляемое министром иностранных дел ФРГ
- 18:33 28.09.2023
- Мультифункциональный комплекс Сбера в Белоруссии стал победителем сразу двух престижных конкурсов
- 16:52 28.09.2023
- Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму в отношении РФ - Токаев
- 16:05 28.09.2023
- Армян, проживающих в Карабахе, власти Азербайджана намерены зарегистрировать
- 15:44 28.09.2023
- Скончался британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший роль Дабмлдора в фильмах о Гарри Поттере
- 15:37 28.09.2023
- Посетители Cosmoscow 2023 увидят новую галерею цифровых СберКарт, созданную художником и нейросетью
- 14:40 28.09.2023
- Для контроля курса рубля необходимы новые методы - Решетников
- 14:30 28.09.2023
- За навязывание потребителю допуслуг введен штраф до 40 тыс. руб.
- 14:20 28.09.2023
- Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту РФ не приветствует - Песков
- 13:55 28.09.2023
- Атаки на систему Leonardo не повлияли на работу московских аэропортов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать