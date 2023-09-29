Спрос на водителей такси и курьеров в РФ может снизиться - Роструд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на водителей такси, курьеров и специалистов в сфере сельского хозяйства может снизиться в России в ближайшей перспективе из-за цифровизации отраслей. Такое мнение выразил ТАСС заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.



«Безусловно, очень перспективное направление — это транспорт без водителя. Проводятся соответствующие эксперименты, и понятно, что в ближайшей перспективе количество тех, кто непосредственно управляет транспортными средствами, возьмем такси, оно будет сокращаться за счет развития такого транспорта. Понятно, что это не будет носить сейчас очень масштабного применения, и мы в 2025 году увидим, как по Москве ездит исключительно беспилотное такси, но вместе с тем эта тенденция будет набирать оборот. <…> Цифровые эксперименты в этом направлении идут, и мы это увидим в ближайшее время — отмирание или сокращение объема потребности по таким профессиям, где они могут быть заменены цифровыми решениями или сервисами», — рассказал собеседник агентства на полях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).



Талбацкий привел пример, что таким образом уже снизилась востребованность в диспетчерах такси — заказы в большинстве случаев происходят через цифровые сервисы.



«Также доставка — сейчас курьеры достаточно востребованы, но вместе с тем есть уже примеры доставки без участия человека. Если говорить о сельском хозяйстве — это в принципе консолидированный прогноз Минэкономразвития РФ о сокращении потребности — тоже за счет развития сельскохозяйственной техники и производства. Например, сейчас можно увидеть на полях автоматические системы полива — когда не требуется человек, требуется лишь оператор, который закладывает определенную программу. Точно так же можно видеть технику без водителей, которая убирает или производит определенные сельхозработы», — пояснил замглавы Роструда.



