Из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировано около 89 тыч. человек

12:30 Источник: Интерфакс

Правительство Армении сообщило об эвакуации более 88 тыс. человек из Нагорного Карабаха.



"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 88 780 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге в пятницу.



По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.



В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.



Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается". "Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян", - сказал Пашинян.



