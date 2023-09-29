Из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировано около 89 тыч. человек
12:30 29.09.2023 Источник: Интерфакс
"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 88 780 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге в пятницу.
По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.
В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается". "Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян", - сказал Пашинян.
НОВОСТИ
- 13:20 29.09.2023
- Мораторий на промысел осетровых продлен на 2024 год - Росрыболовство
- 13:10 29.09.2023
- Большинство граждан Молдавии против курса Санду на разрыв отношений с РФ - Додон
- 12:20 29.09.2023
- Более чем на 30% в первом полугодии выросли цены на электричество в ФРГ
- 12:10 29.09.2023
- Польский премьер раскритиковал миграционную политику ЕС
- 11:25 29.09.2023
- Главной причиной страданий Афганистана стала американская оккупация - МИД КНР
- 11:15 29.09.2023
- Венгрии выступает против дополнительного финансирования Украины со стороны ЕС
- 10:20 29.09.2023
- Кеннеди-младший заявлял, что закончит конфликт на Украине за 100 дней президентского срока
- 10:10 29.09.2023
- Около 3 тыс. литовский учителей вышли на забастовку с требованием повышения зарплаты
- 10:00 29.09.2023
- За 10 лет Таджикистан привлек более $10 млрд иностранных инвестиций
- 09:30 29.09.2023
- Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагал Запад - адмирал ВС Великобритании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать