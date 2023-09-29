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Спортсменов из РФ допустят до Паралимпиады в Париже в нейтральном статусе

16:30 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). «Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.

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