Спортсменов из РФ допустят до Паралимпиады в Париже в нейтральном статусе

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). «Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.