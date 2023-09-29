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НОВОСТИ

С 3 октября попасть в Норвегию на автомобиле с российскими номерами будет невозможно

17:00 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия приняла решение запретить с 3 октября въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

«Норвегия, следуя примеру стран Евросоюза, имеющих [сухопутную] границу с Россией, уточняет, что запрет на ввоз, в частности, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством сидячих мест включает также запрет на промежуточный импорт. Кроме того, Норвегия вводит некоторые исключения. Изменения вступят в силу в полночь во вторник, 3 октября», — сообщило внешнеполитическое ведомство.

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