0
0
45
НОВОСТИ

Шатдаун в США в ближайший уикенд кажется все более неизбежным - СМИ

21:50 29.09.2023 Источник: Интерфакс

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти не смог в пятницу убедить достаточное число республиканцев поддержать подготовленный при его поддержке законопроект, призванный на время исключить риск шатдауна, сообщает The Hill.

Против законопроекта проголосовали все члены Палаты представителей от Демократической партии плюс 21 республиканец.

"Это голосование стало серьезным и неприятным поражением для Маккарти. А шатдаун в ближайший уикенд кажется все более неизбежным", - пишет издание. Законопроект был призван продлить финансирование работы правительства США до 31 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:05 29.09.2023
Спецназ ВСУ планирует захват Запорожской АЭС - СМИ
0
31
22:00 29.09.2023
ВСУ в начале октября планируют наступление по двум направлениям - СМИ
0
32
20:05 29.09.2023
Швейцария намерена укреплять связи с НАТО – правительственный документ
0
73
16:46 29.09.2023
В России начинается осенний призыв на срочную военную службу
0
106
21:00 28.09.2023
Пару самолетов дальнего обнаружения AWACS НАТО послало в Литву наблюдать за действиями РФ
0
214
16:00 27.09.2023
Болгария отдаст Украине требующие ремонта ракеты для комплексов С-300
0
324
20:45 25.09.2023
У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
0
502
17:45 25.09.2023
Минобороны ФРГ: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских странах
0
510
15:27 25.09.2023
Зеленский сообщил, что первые "Абрамсы" доставлены на Украину
0
529
11:50 24.09.2023
В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
0
692

Возврат к списку