Шатдаун в США в ближайший уикенд кажется все более неизбежным - СМИ
21:50 29.09.2023 Источник: Интерфакс
Против законопроекта проголосовали все члены Палаты представителей от Демократической партии плюс 21 республиканец.
"Это голосование стало серьезным и неприятным поражением для Маккарти. А шатдаун в ближайший уикенд кажется все более неизбежным", - пишет издание. Законопроект был призван продлить финансирование работы правительства США до 31 октября.
НОВОСТИ
- 22:05 29.09.2023
- Спецназ ВСУ планирует захват Запорожской АЭС - СМИ
- 22:00 29.09.2023
- ВСУ в начале октября планируют наступление по двум направлениям - СМИ
- 20:05 29.09.2023
- Швейцария намерена укреплять связи с НАТО – правительственный документ
- 16:46 29.09.2023
- В России начинается осенний призыв на срочную военную службу
- 21:00 28.09.2023
- Пару самолетов дальнего обнаружения AWACS НАТО послало в Литву наблюдать за действиями РФ
- 16:00 27.09.2023
- Болгария отдаст Украине требующие ремонта ракеты для комплексов С-300
- 20:45 25.09.2023
- У Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия Швеции в НАТО - Орбан
- 17:45 25.09.2023
- Минобороны ФРГ: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских странах
- 15:27 25.09.2023
- Зеленский сообщил, что первые "Абрамсы" доставлены на Украину
- 11:50 24.09.2023
- В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать