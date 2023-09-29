Шатдаун в США в ближайший уикенд кажется все более неизбежным - СМИ

21:50 Источник: Интерфакс

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти не смог в пятницу убедить достаточное число республиканцев поддержать подготовленный при его поддержке законопроект, призванный на время исключить риск шатдауна, сообщает The Hill.

Против законопроекта проголосовали все члены Палаты представителей от Демократической партии плюс 21 республиканец.

"Это голосование стало серьезным и неприятным поражением для Маккарти. А шатдаун в ближайший уикенд кажется все более неизбежным", - пишет издание. Законопроект был призван продлить финансирование работы правительства США до 31 октября.