Помощник Байдена заявил, что озабочен развертыванием сербских сил у Косова

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с премьером непризнанного Косова Альбином Курти выразил обеспокоенность развертыванием войск Сербии и отметил необходимость диалога. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан «выразил соболезнования в связи со смертью сотрудника косовской полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей во время жестоких нападений 24 сентября». «Он также выразил озабоченность относительно развертывания сербских войск вдоль границы с Косовом. Он отметил недавнее решение НАТО по усилению присутствия и активности Сил НАТО для Косова (KFOR), особенно в северной части Косова, и подчеркнул готовность США взаимодействовать с союзниками с тем, чтобы у KFOR имелись надлежащие ресурсы для выполнения миссии», — отмечается в заявлении.

«Кроме того, Салливан и Курти обсудили диалог между Косовом и Сербией при содействии Евросоюза, который, как подчеркнул Салливан, является единственным долгосрочным решением для обеспечения стабильности в Косове», — уточнила пресс-служба Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в пятницу выступил с утверждением, что США «наблюдают значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом», включая «беспрецедентное размещение» артиллерии, танков и пехоты. По его словам, Вашингтон фиксирует «вызывающий тревогу виток нарастания напряженности» в крае.