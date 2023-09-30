Китайские производители беспилотников сократили поставки на Украину — NYT

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту данной продукции, сообщает газета The New York Times.

Как указывает издание, «китайские поставщики сократили свои продажи, так как с 1 сентября вступили в силу новые правила по экспорту компонентов для дронов». При этом отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно.

С вступлением в силу новых правил китайские производители «требуют использовать сложную систему посредников», поэтому «некоторые украинцы были вынуждены умолять, брать в долг и провозить контрабандой то, что нужно для того, чтобы восполнить сбитые в воздухе гаджеты».

Газета также указывает, что, по подсчетам Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности Великобритании (RUSI), ВСУ теряют порядка 10 тыс. беспилотников в месяц. Как отмечает издание, многие опасаются, что новые правила поставок усугубят проблемы украинской цепи поставок перед зимой.

Ранее The New York Times сообщала, что Украина занимается разработкой порядка шести моделей беспилотников с большой дальностью действия. По ее сведениям, некоторые из них смогут пролетать более 1 000 км. Как указывает издание, на Украине работают несколько десятков малых компаний, которые экспериментируют с новыми дизайнами конструкций дронов.