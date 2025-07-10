В Европе с недоверием восприняли очередное изменение политики Трампа по Украине — Politico
11:32 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Европы с недоверием отнеслись к очередному повороту политики президента Дональда Трампа по Украине. Европейские союзники США готовятся к разным сценариям, в том числе новому прекращению снабжения Киева или выводу американских войск с субконтинента, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, политики в странах Европы шокированы изменениями политического курса Вашингтона в последние дни и находятся в замешательстве относительно того, кто руководит политикой Пентагона. Они готовятся к разным сценариям развития событий, поскольку считают, что стратегия Трампа по Украине «похоже, может изменяться по чистой прихоти».
«Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему», — сказал неназванный дипломат одной из стран НАТО. Собеседники издания жалуются на дефицит информации от Вашингтона. По словам европейского чиновника, в Европе с трудом понимают, что происходит в администрации США, учитывая, что «Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины», в то время как руководство Пентагона занимает другую позицию по этому вопросу. В Европе также считают, что администрации США не хватает скоординированности по украинскому конфликту, сказал другой собеседник Politico.
В Европе также обеспокоены, что США по итогам пересмотра военной стратегии, которой занимается заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби и которая должна быть закончена в августе, могут принять решение о выводе части войск из Европы, и это может ослабить оборонительные возможности европейских стран. Согласно изданию, его собеседники не владеют информацией о контактах своих стран с Колби и его подчиненными по этой тематике, что оставляет Германию, Италию, Польшу и Великобританию, где размещаются значительные американские контингенты, «в неведении относительно своего будущего».
«В политике нынешней администрации много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха», — сказал один из собеседников издания.
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